تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن منزلة الشهداء عند الله- سبحانه وتعالى-، مستشهدًا بقصة الصحابي عبد الله بن عمرو بن حرام، والد الصحابي جابر بن عبد الله، الذي استشهد في غزوة أُحد، موضحًا كيف واسى النبي- صلى الله عليه وسلم- ابنه جابرًا بعد استشهاد والده.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC اليوم السبت، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- وجد جابر بن عبد الله حزينًا ومنكسرًا بعد استشهاد والده، بعدما ترك له بنات يحتجن إلى الرعاية، فضلًا عن ديون كانت على والده، فسأله النبي عن سبب حزنه، ثم بشره بأن الله أكرم والده بكرامة عظيمة.

وأشار إلى أن الله- سبحانه وتعالى- أحيا عبد الله بن عمرو بن حرام، وكلمه دون حجاب، وقال له: «يا عبدي تمنَّ عليَّ أعطك»، فتمنى أن يعود إلى الدنيا ليُقتل في سبيل الله مرة أخرى، لكن الله أخبره أن حكمه قد سبق بأن أهل الدنيا لا يرجعون إليها بعد الموت.

مواساة إلهية لأهل الشهداء

وأضاف أن هذه الواقعة كانت سببًا في نزول قول الله- تعالى-: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون»، مؤكدًا أن الآية تمثل مواساة إلهية لأهل الشهداء، وتكشف ما أعده الله لهم من نعيم وكرامة.

ولفت إلى أن القرآن الكريم يطمئن المؤمنين بأن الشهداء فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

وأكد عبد المعز، أن المشاهد المؤلمة التي يراها الناس عند وقوع الحوادث لا تعني بالضرورة أن الشهيد يشعر بالألم الذي يتخيله الأحياء، موضحًا أن الله يحيط عباده المؤمنين بلطفه ورحمته، وأن القرآن يلفت انتباهنا إلى أن حقيقة حياة الشهداء ونعيمهم «غيب لا تدركه مشاعرنا»، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون».

