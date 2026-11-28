شهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من العواصف الجوية العنيفة تزامنًا مع احتفالات عيد الشكر، تسببت في فيضانات واسعة وانقطاع الكهرباء وتعطيل حركة السفر، فضلًا عن تأجيل استعراض عيد الشكر الشهير في مدينة نيويورك، وفقًا لما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية ضربت مناطق واسعة من الساحل الشرقي الأمريكي، ما أدى إلى غرق شوارع ومناطق ساحلية، وإغلاق طرق وجسور، فضلًا عن عمليات إنقاذ لعدد من الأشخاص الذين حاصرتهم مياه الفيضانات داخل سياراتهم.

وفي نيويورك، اضطرت السلطات إلى تأجيل استعراض «مايسي» السنوي لعيد الشكر، للمرة الأولى في تاريخه، بسبب سوء الأحوال الجوية ومخاطر الرياح الشديدة على البالونات الضخمة المشاركة في الفعاليات، ليُعاد تنظيمه يوم السبت بدلًا من الخميس.

وامتدت تداعيات العواصف إلى حركة الطيران، حيث سُجلت آلاف التأخيرات ومئات الرحلات الملغاة، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والمنشآت، فيما أعلنت ولايات عدة حالات الطوارئ تحسبًا لتفاقم الأوضاع الجوية.

وعلى الجانب الأوروبي، حملت الأحوال الجوية تطورات مختلفة، بعدما شهدت جبال الألب تساقطًا كثيفًا واستثنائيًا للثلوج، وصل ارتفاعها في بعض المناطق المرتفعة إلى نحو 120 سنتيمترًا، وفقًا لتقارير متابعة أحوال الثلوج.

وأسهمت هذه الكميات الكبيرة من الثلوج في تحسين ظروف التزلج داخل عدد من المنتجعات الجبلية، خاصة المرتفعة منها، لتمنح الموسم السياحي الشتوي دفعة مبكرة، وتوفر ظروفًا ملائمة لاستقبال محبي الرياضات الشتوية.

وتعكس هذه التطورات التباين الحاد في تأثير التقلبات الجوية بين القارات، إذ تسببت العواصف الأمريكية في اضطرابات وخسائر مادية، بينما عززت الثلوج الأوروبية آمال العاملين بقطاع السياحة الشتوية مع اقتراب موسم العطلات.