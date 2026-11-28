ألقي محمد سعيد ، رئيس حزب التجمع كلمة بعد فوزه بمنصب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

انتخابات رئيس حزب التجمع

ووجه سعيد خلال كلمته لأعضاء حزب التجمع قائلا " شكرا على تعبكم معانا النهاردة وحزبنا إلى الأمام".

وتقدم رئيس حزب التجمع بالشكر للنائب عاطف المغاوري على منافسته الشريفة له في انتخابات رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع عن فوز محمد سعيد برئاسة حزب التجمع.

نتائج انتخابات حزب التجمع

وحصل محمد سعيد على ٢٢٤ صوت و حصل النائب عاطف المغاوري على ١٠١ صوت.

وبدأ منذ قليل فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخري.

وكان قد اكتمل منذ قليل النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وبدأ منذ صباح اليوم توافد أعضاء حزب التجمع لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.