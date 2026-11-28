فاز أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والأمناء العام المساعدين لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بالتزكية.

وضمت قائمة الفائزين بموقع الأمناء العامون المساعدون كل من:

- الشؤون السياسية: محمد فرج

- شؤون التنظيم: أحمد أحمد رجب

- شؤون العمل الجماهيري: محمود حامد

- التثقيف:عبد الناصر سعد قنديل

وفاز بعضوية المكتب السياسي: مينا كرم، وأيمن أنور، وحسن النخلاوي، وعادل وليم، ومحمد عبد العظيم، وأحمد مجدي عثمان، وأحمد عبد القوي، ومحمد حسام الدين الفرغلي، وبكر عبد الحميد، ومحمد رواش، ومحمد فياض، ومحمد حنفي إبراهيم، وراندا فؤاد، ومحمود محمد الدسوقي، وأحمد عبد الخالق الصعيدي.

وفاز بعضوية اللجنة المركزية كلا من سامح الجندي، وإسماعيل عبد الخالق، ومصباح قطب، ونرمين مصطفى، ومنى عزمي، وعبد الوهاب خضر، والدكتورة أمل خليفة، وسلمى مراد، وسمية هاشم، وإبراهيم جبل، وعاصم فهمي مرسي، وبلال فتحي المليجي، ومقار سمير صدقي، وعلي عبد الحميد بدر، ومنصور عبد الغني، وأشرف شهاب، ودعاء عبد الرحمن، ورياض عبد الهادي، وعيد عبد الحليم، وبهاء الدين محمود، والدكتور عصام الدين هلال، ومحمود عبده علي، وحسن عبد الحميد الزقاني، ونبيل رشوان، ورجائي بدوي، والدكتور عادل رمضان محمد، وأحمد ذهران، وعمرو طه، ومحمد سعيد، والسيد عبد العال مصطفى، وأمينة النقاش، وأحمد شعبان، ومحمود حامد، وضحى عاصي، ومارسيل سمير.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخري.

وكان قد اكتمل منذ قليل النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.