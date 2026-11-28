في تحرك حكومي للتعامل مع تداعيات حريق ناقلة الوقود أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أعلنت الجهات المعنية مجموعة من الإجراءات لدعم المصابين وأسر الضحايا، شملت توفير الرعاية الطبية بالمستشفيات، وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية، إلى جانب توجيهات بشأن تعويض الأسر المتضررة.

وتضمنت التحركات تخصيص أرقام للتواصل والاستفسار عن أماكن المصابين وطلبات الدعم، فضلًا عن إجراءات للتعرف على الجثامين مجهولة الهوية. وفيما يلي أبرز ما أعلنته الجهات الحكومية:

1. الرعاية الطبية للمصابين

استقبلت المستشفيات المصابين في الحادث، وشملت مستشفيات الإحالة: إمبابة العام، وبولاق الدكرور، والشيخ زايد التخصصي، وشبرا العام، والوراق المركزي.

كما فعّلت وزارة الصحة والسكان غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة منذ بداية الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ وإدارة الأزمات، لمتابعة التعامل مع المصابين وتنسيق الاستجابة الطبية.

وشمل ذلك رفع جاهزية الفرق الطبية وفرق الانتشار السريع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة للتعامل مع الحالات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

2. أرقام للتواصل والاستفسار

خصصت الجهات المعنية قنوات للتواصل مع المواطنين وأسر الضحايا، وهي:

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: 16528، لتلقي الاستفسارات بشأن أماكن المصابين بالمستشفيات، والتعويضات، وغيرها من الطلبات المرتبطة بالحادث.

وزارة التضامن الاجتماعي: 16857، لتلقي استفسارات الأسر والطلبات المتعلقة بتقديم الدعم.

واتساب وزارة التضامن الاجتماعي: 01577786753، للتواصل بشأن طلبات المساعدة.

3. دعم نفسي واجتماعي لأسر الضحايا

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريقًا من الوزارة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة والهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني في المستشفيات، وحصر أعداد الضحايا والمصابين، وتنفيذ التدخلات الإغاثية اللازمة.

كما يقدم الهلال الأحمر المصري الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، إلى جانب توفير المساعدات المطلوبة وفقًا للاحتياجات التي يتم رصدها.

4. توجيهات بشأن التعويضات

وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير شهادات استثمار بنكية لأسر المتوفين في الحادث، في إطار إجراءات دعم أسر الضحايا.

وتظل تفاصيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وقيمتها وآلية تسليمها، مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية رسميًا.

5. سيارات بديلة للأسر المتضررة

شملت التوجيهات الحكومية العمل على توفير سيارات بديلة للأسر التي فقدت سياراتها نتيجة الحريق. ولم تُعلن تفاصيل آلية التقديم أو شروط الاستحقاق، ويمكن للأسر الاستفسار عن الإجراءات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

6. تحديد هوية الجثامين مجهولة الهوية

أمرت النيابة العامة بأخذ عينات من الجثامين مجهولة الهوية لإجراء تحاليل البصمة الوراثية DNA، ومقارنتها بعينات من ذوي الأشخاص المبلغ عن فقدانهم، بهدف تحديد هوية الضحايا وتسليم الجثامين إلى ذويهم وفق الإجراءات القانونية.

7. تبرعات رجال الأعمال والبنوك والمجتمع المدني

تلقت رئاسة مجلس الوزراء تبرعات بقيمة 30 مليون جنيه من 3 رجال أعمال لدعم أسر ضحايا ومصابي الحادث، بواقع 10 ملايين جنيه من كل من هشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد عز، وياسين منصور.

كما وجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه، لمساندة أسر المتوفين والمصابين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمتضررين.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي، فرع القاهرة، باسم «حادث طريق دائري الوراق»، برقم 55555، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN: EG469003000100000002000055555)، لتلقي مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وتوجيهها لدعم أسر الضحايا والمصابين.

وأوضحت الوزارة أنها ستتولى توجيه هذه المساهمات إلى المستحقين وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، على أن تُعلن تفاصيل وضوابط صرف الدعم وتعويضات خسائر الممتلكات للرأي العام.