بدأت أعداد غفيرة من جماهير الإفريقي التونسي في التوافد على ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمؤازرة الفريق في مباراته ضد نادي الزمالك المصري بدوري ابطال افريقيا.

وتعرض محمد حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لإصابة في القدم تسببت في استبعاده من لقاء الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الزمالك من غياب مصطفى الزناري ومحمد السيد ومحمد إبراهيم بسبب الإصابة، بينما يستعيد خدمات الحارس محمد عواد ومحمود بنتايج وأحمد عبد الرحيم وحسام أشرف بعد تعافيهم من الإصابات.

وحقق الزمالك، الفوز امام الجونة بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.