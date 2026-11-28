كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة الكرة من إمكانية رحيل إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

الأهلي منفتح على رحيل إمام عاشور في يناير بشرط

وأكد المصدر أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي منفتحة على مناقشة العروض الرسمية والجادة التي قد تصل إلى إمام عاشور خلال الميركاتو الشتوي، في ظل عدم وجود رفض مبدئي لفكرة رحيل اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب.

وأوضح أن إدارة الأهلي حددت شرطًا للموافقة على مناقشة رحيل إمام عاشور، يتمثل في ألا تقل قيمة العرض المالي عن 6 ملايين دولار، مع إمكانية دراسة العروض التي تتجاوز هذا المبلغ بما يحقق مصلحة النادي.

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب سيخضع لتقييم العرض المقدم من الناحية المالية، ومدى ملاءمته لرؤية إدارة الكرة واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل استعداد الأهلي للتعامل مع أي عروض احترافية قوية تصل إلى لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بشرط تحقيق العائد المالي المناسب للنادي.