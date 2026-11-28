انطلقت اليوم "السبت"، فعاليات النسخة الرابعة من البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي، التي تستضيفها مصر على شواطئ بورتو مارينا بمدينة العلمين، خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 13 دولة أفريقية، في إطار دعم انتشار رياضة التجديف وتعزيز المنافسة الرياضية بين الدول المشاركة.

وتشهد البطولة منافسات قوية بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات التجديف الأفارقة، إلى جانب مشاركة مميزة للمنتخب المصري بمختلف الفئات العمرية، وسط تطلعات لتحقيق نتائج إيجابية وحصد المراكز المتقدمة.

من جانبه، أكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف، أن استضافة مصر للبطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي تعكس الثقة في قدرات الدولة المصرية على تنظيم واستضافة البطولات الرياضية القارية، مشيرا إلى أهمية الحدث في دعم رياضة التجديف الشاطئي وتوسيع قاعدة ممارسيها على مستوى القارة الأفريقية.

ويشارك في منافسات العمومي عدد من أبرز لاعبي المنتخب المصري، حيث تضم القائمة عبد الخالق البنا، وعمر القماطي، وعلي علاء، وغادة ندا، ونور الهدى عرفة.

كما تضم قائمة المنتخب المصري في منافسات الناشئين وتحت 23 سنة كلا من يوسف سلامة، وياسين القماطي، وزياد سلامة، وإبراهيم محمود، وياسين أشرف، وعمر عبد الشافي، ومروان الشافعي، وعالية محمد، ومريم عوض الله، وحبيبة عطيتو، وريماس أحمد، ويمنى مصطفى، وسلمى صفوان، وآيات أحمد.

وتتواصل منافسات البطولة على مدار يومين، وسط آمال بتحقيق المنتخب المصري نتائج متميزة، والاستفادة من استضافة الحدث القاري لتعزيز مكانة مصر على خريطة رياضة التجديف الأفريقية.