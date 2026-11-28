في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية إلى المقصد المصري وتعزيز حضوره بها، شاركت الوزارة، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITTF Warsaw، الذي أُقيم بالعاصمة البولندية وارسو.

المعرض السياحي الدولي ITTF Warsaw

ويُعد هذا المعرض أحد أبرز المعارض السياحية المهنية والجماهيرية ببولندا، حيث يشارك به نحو 500 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة، ويتجاوز عدد زائريه 20 ألف زائر، مما يجعله منصة مهمة للتواصل المباشر مع الجمهور البولندي، والالتقاء بشركاء المهنة من منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والطيران العاملة بهذا السوق.

وقد افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير أحمد الأنصاري سفير مصر ببولندا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور وفد الهيئة الذي ضم محمد فرج مدير المكتب السياحي بألمانيا والمُشرف على السوق البولندي، والدكتورة رانيا زمزم عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة ومسئول السوق البولندي بوحدة غرب وجنوب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، و همام محمد عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات.

وعلى هامش المشاركة في المعرض، عقد الدكتور أحمد يوسف سلسلة من اللقاءات المهنية، استهلها بلقاء السيد Paweł Niewiadomski رئيس غرفة شركات السياحة البولندية، كما التقى بعدد من مسئولي كبرى شركات السياحة ومنظمي الرحلات بالسوق البولندي، تناولت استعراض حجم أعمال هذه الشركات بالمقصد السياحي المصري وخططها المستقبلية للتوسع في برامجها السياحية إلى مصر، وبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندي، في ضوء ما يحظى به المقصد المصري من مكانة متميزة لدى السائحين البولنديين، ولا سيما من محبي السياحة الشاطئية والأنشطة الرياضية والترفيهية.

وخلال هذه اللقاءات، أشار الدكتور أحمد يوسف إلى أهمية السوق البولندي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، لافتًا إلى النمو الملحوظ الذي سجلته هذه الحركة الوافدة منه خلال العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما استعرض أبرز التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وما يزخر به المقصد المصري من تنوع في المنتجات والأنماط السياحية، مؤكدًا أهمية توظيف هذا التنوع في استحداث برامج سياحية متكاملة تتيح للسائحين الجمع بين أكثر من منتج وتجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة.

وتطرقت اللقاءات كذلك إلى ما شهدته مصر من تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل، ودور ذلك في تعزيز الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة، وتيسير انتقال السائحين بينها، بما يسهم في الارتقاء بجودة تجربتهم السياحية.

وعلى الصعيد الإعلامي، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عددًا من اللقاءات مع ممثلي الصحف والمجلات السياحية المتخصصة بالسوق البولندي، من بينها مجلة Trade Media.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في المعرض بجناح بلغت مساحته 100 متر مربع، تميز بتصميم مستوحى من العمارة المصرية القديمة، عكس الطابع المميز للمعابد المصرية، كما شهد تقديم مقطوعات موسيقية حية على آلة الهارب، مما أضفى على الجناح أجواءً مصرية مميزة وأسهم في جذب اهتمام زائري المعرض.

وقد شارك بالجناح المصري ستة عارضين، يمثلون أربع منشآت فندقية وشركتين سياحة مصرية.