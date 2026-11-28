في مشهد روحاني مميز، أدى توأم برنامج «دولة التلاوة» مناسك العمرة في رحاب الكعبة المشرفة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للتوأم أثناء وجودهما في الحرم المكي، حيث ظهرا وهما يؤديان مناسك العمرة، في مشهد حظي بتفاعل واسع من المتابعين.

ولاقت اللقطات إعجاب الجمهور، الذين حرصوا على التعبير عن سعادتهم بهذه اللحظات الروحانية، وتمنوا لهما دوام التوفيق والقبول، وأن يرزقهما الله زيارة بيته الحرام مرات عديدة.

معلومات عن الحسن والحسين

شارك الطالبان التوأم الأزهري الحسن بركات والحسين بركات، ابنا الـ17 عامًا في حلقة اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة برفقة 6 متسابقين آخرين في حلقة اليوم.

وفي شهر رمضان الماضي، أمَّ الطالبان التوأم الأزهري الحسن بركات والحسين بركات، ابنا الـ16 عامًا وقتها، وهما بالصف الثاني الثانوي الأزهري، جموع المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، ليصبحا أصغر طالبين يؤمّان المصلين في الأزهر الشريف.

وقال التوأمان: "نشأنا في بيت قرآني، وجدي أنجب 6 أبناء كلهم حافظون للقرآن، ونحن الجيل الثالث منهم، ومن بيننا 9 حافظين للقرآن، والدي رأى في المنام أننا نقرأ أمام كبار قرّاء مصر، واستحسنوا قراءتنا".

وأضاف الحسن حسام رزق: "عندما علمت بأنني سأؤم المصلين في الجامع الأزهر شعرت بالخوف والارتباك، لكن عند دخولي أول ركعة نزلت عليَّ السكينة، وشعرت كأنني أصلي بمفردي، والحمد لله على توفيقه" متمنيا الالتحاق بكلية علوم القرآن الكريم وأصبح دكتورًا فيها.