يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإفريقي التونسي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الزمالك في مجموعة قوية، تضم إلى جانبه أندية الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر، بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني.

ونجح الزمالك ، في الوصول إلى دور المجموعات بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي اليوم



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتُنقل مباراة الزمالك والإفريقي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس HD2.

كما تذاع عبر مجانًا عبر البث الأرضي لقناة «أون سبورت».