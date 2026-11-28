أكد مساعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد سيروس أمان اللهي، أن القوات المسلحة الإيرانية، خاصةً القوات البرية، تتمتع بأعلى مستويات الجاهزية القتالية.

انتشار كامل على امتداد الحدود

ونقلت وكالة "إرنا" عن العميد أمان اللهي أن القوات البرية منتشرة على امتداد الحدود الإيرانية، من شمال غربي البلاد وصولًا إلى الحدود المشتركة مع تركمانستان وأفغانستان.

وشدد القائد العسكري على إعداد الخطط اللازمة لمواجهة أي تهديد والدفاع عن حدود البلاد، مضيفًا أن "القدرات القتالية جرى تعزيزها في عرض الحدود وعمقها، وفق خطط أُعدّت مسبقًا وصادقت عليها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة".

تقييم ميداني: القدرات في وضع ممتاز

وأوضح أن "عمليات التفتيش والتقييم الميداني أظهرت أن القدرات القتالية للقوات المسلحة في وضع ممتاز"، مشيرًا إلى تجهيز الوحدات بأحدث الأسلحة والمعدات، بما في ذلك وحدات الدفاع والقوات المناورة.

وشدد على أن "القوات المسلحة ستتصدى لأي تهديد يستهدف الأراضي الإيرانية، ولن تسمح للعدو بدخول البلاد، وستدافع عن حدودها مهما كانت قدرات العدو".

إيران تعلن جاهزية قواتها وتتوعد برد يتجاوز حدود المنطقة

من جهته، قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن بلاده ليست مكتوفة الأيدي في مواجهة "حصار العدو"، مؤكدًا أن التدابير المتخذة منعت العدو من تحقيق أهدافه.

وأضاف عارف، اليوم السبت، خلال اجتماع لمراجعة وضع مخزون البلاد من السلع الأساسية، أن استيراد السلع مستمر عبر الموانئ والمعابر الشرقية والغربية للبلاد.

تعزيز القدرات البحرية بأنظمة متطورة

أما وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي كتابجي، فقال إنهم يعملون على تزويد القوات البحرية بأنظمة متطورة، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم".

وأضاف أن وزارة الدفاع تعد تعزيز القدرات الدفاعية وتوفير الدعم المستمر للقوات المسلحة من ضمن مهامها الاستراتيجية.

البحرية مستعدة لمواجهة أي تهديد

من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي إن القوات البحرية الإيرانية مستعدة لمواجهة أي تهديد أو عمل عدائي يستهدف أمن بلاده.

وشدد وحيدي على أن القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني أظهرت قدرتها على مواجهة "العدو" عبر استهداف ممتلكاته العسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تمكنت من تحويل أسطول العدو البحري إلى مجرد قوة تراقب من بعيد، على حد وصفه.

أي مكان تُطلق منه النار سيكون هدفًا مشروعًا

في السياق نفسه، قال كيومرث حيدري، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن أي مكان في العالم تُطلق منه النار على بلاده سيكون هدفًا مشروعًا لها، مؤكدًا أن المهل الزمنية التي يحددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم تكن يومًا موضع اعتبار" لدى طهران.

وأضاف حيدري أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة للرد على أي خطأ يرتكبه العدو، مشددًا على أنه إذا تكرر الهجوم على بلاده، فإن الرد لن يقتصر على منطقة محددة.

وأشار إلى أن "أعداء إيران صمموا الحرب المركبة بهدف إلحاق هزيمة اقتصادية ببلاده، ولكنهم باتوا يعانون من تداعياتها الآن".