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يستضيف نادي الزهور الرياضي، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المباراة النهائية لبطولة العالم للجولف كروكيه 2026، وذلك على ملاعب المقر الرئيسي للنادي بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية غدا "الأحد" لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر، بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

واستعد نادي الزهور بشكل مميز لاستقبال الحدث العالمي، حيث حرصت إدارة النادي على توفير جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان خروج المباراة النهائية بالشكل الذي يليق بمكانة البطولة، وتقديم تجربة تنظيمية مميزة للاعبين والوفود المشاركة والجماهير.

ويتمتع نادي الزهور بملاعب مجددة ومجهزة لاستضافة المنافسات، إلى جانب امتلاكه بنية تحتية ومنشآت رياضية متميزة، بما يعكس قدراته التنظيمية ويعزز مكانته كأحد الأندية المصرية القادرة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.