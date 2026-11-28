أعلنتِ الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن تطبيق جدول مواعيد التشغيل لخطوط لأتوبيس الترددي الجديد اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، وذلك في إطار حرصها المستمر على تقديم خدمة نقل منتظمة ومتميزة، واستجابةً لمطالب الركاب، لا سيما قاطني التجمعات السكنية الواقعة على مسار المرحلة الثانية (الممتدة من محطة طريق السخنة حتى محطة صن كابيتال).

جدول مواعيد التشغيل الجديد

أوضحتِ الشركة أن التعديلات الجديدة راعت ملاءمة توقيتات الرحلات لاحتياجات كافة فئات المجتمع، على مدار فترتَي الصباح والمساء في كلا الاتجاهين، لتكون على النحو التالي:

أولاً: من محطة الإسكندرية الزراعي

موعد قيام أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحًا.

موعد قيام آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساءً.

ثانيًا: من محطة صن كابيتال

موعد قيام أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحًا.

موعد قيام آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساءً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التطوير الشاملة الهادفة إلى تيسير حركة تنقلات المواطنين اليومية، وتوفير وسيلة مواصلات عصرية آمنة ومنتظمة ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

أسعار التذاكر الفردية لجمهور الركاب

وجاءت أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي 2026، وفقًا لعدد المحطات في الرحلة الواحدة، وهي:

أسعار التذاكر من 1 إلى 4 محطات: 5 جنيهات.

أسعار التذاكر من 5 إلى 9 محطات: 10 جنيهات.

أسعار التذاكر من 10 إلى 14 محطة: 15 جنيهاً.

أسعار التذاكر من 15 إلى 18 محطة: 20 جنيهًا.

أسعار التذاكر من 19 إلى 22 محطة: 25 جنيهًا.

أسعار التذاكر من 23 إلى 26 محطة: 30 جنيهًا.

أسعار التذاكر من 27 إلى 30 محطة: 35 جنيهًا.

محطات المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي

تضم المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي نحو 30 محطة، من بينها:

- العين السخنة

- المعادي

- المقطم

- الجزائر

- الإمامين

- الزهراء

- البحر الأعظم

- العمرانية

- الطالبية

- المريوطية

- وصن كابيتال.

أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب 2026

وتختلف أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب لعام 2026، باختلاف عدد المحطات، وتأتي كالآتي:

أسعار اشتراكات عدد «4» محطات

- يبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 350 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 680 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 1010جنيهات.

أسعار اشتراكات عدد «10» محطات:

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 680 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 1340 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 2000 جنيه.

أسعار اشتراكات عدد «14» محطة

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 1010جنيهات.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 2000 جنيه.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 2990 جنيهًا.

أسعار اشتراكات عدد «18»محطة

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 1250 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 2450 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 3650 جنيهًا.

أسعار اشتراكات عدد «22» محطة

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 1550 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 3050 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 4550 جنيهًا.

أسعار اشتراكات عدد «26» محطة

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 1850 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 3650 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 5450 جنيهًا.

أسعار اشتراكات عدد «30» محطة

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 3 أشهر نحو 2150 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 6 أشهر نحو 4250 جنيهًا.

- ويبلغ اشتراك الأتوبيس الترددي لـ 9 أشهر نحو 6350 جنيهًا.