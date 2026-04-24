مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة المصرية للاتوبيس الترددي عن استقرار مواعيد التشغيل المعتمدة (المواعيد العادية)، لضمان انتظام حركة انتقال كافة الركاب يومياً وفق التوقيت الجديد.

وأضافت يكون تحرك أول أتوبيس من محطتي طريق اسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتحرك آخر أتوبيس من محطة اسكندرية الزراعي الساعة 11 مساءً وآخر أتوبيس من محطة المشير طنطاوي الساعة الثانيه عشر مساء.

يأتي ذلك تزامناً مع استعدادات الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، والمقرر انطلاقه ليلة الجمعة 24/4/2026 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.