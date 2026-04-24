الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء آخر جمعة في أبريل .. مجرب ومستجاب

إيمان طلعت

دعاء آخر جمعة في إبريل، يعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن الله تعالى يحب أن يتقرب إليه عبده بالدعاء مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز: “ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.”، كما أن الدعاء يفتح أبواب الرحمة؛ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: “مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

دعاء آخر جمعة في إبريل

اللهم لا تطوِ صفحة حياتي إلا وقد محوت سيئاتي وقبلت توبتي وسترت عيوبي واستجبت لدعائي.

اللهم إني اسألك في هذه الجمعة تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفرانًا لكل ذنب، ورزقًا لكل محتاج.

اللهم اغفر لنا في هذه الجمعة واعف عنا واهدينا إلى صراطك المستقيم یا أرحم الراحمين.

دعاء اخر جمعة فى شهر ابريل 

ربِ إنها ليلة الجمعة فاكتب لنا الخير فيها واسعد فيها قلوبنا، ربِ إن لك عبادً ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادً يسألونك شفاءً فعافهم، وعبادً يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادً يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم يا رب.


اللهم بارك لنا في هذه الجمعة في أسماعنا وفي أبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم إني اسألك في هذه الجمعة عيشة نقية، وميتة سوية.

اللهم إني اسألك يا الله في يوم الجمعة رضا بما قسمته لي، ويقينًا بأنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي.

اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة شفاء من كل مرض، وفرج لكل كرب، وتيسير لكل أمر عز علينا.

اللهم اجعل لنا في هذه الجمعة راحة من كل هم، وبركة في الطاعات، ورضا وسعادة في قلوبنا.

اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة، راحة وجبر لقلوبنا، وسعة في أرزاقنا، واجعلنا ممن حرمت وجوههم على النار.

ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن‏.‏
اللهم اكتب لنا في هذه الجمعة مغفرة لذنوبنا وإزاحة لهمومنا وتفريج لكروبنا وشفاء لمرضانا ورحمة لجميع موتانا وموتى المسلمين.

دعاء آخر جمعة في ابريل 
يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، أن لا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فايقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئْتَ سهلا.
رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر علي تفريج كربي وتيسير أموري.

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

