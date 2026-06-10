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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أسماء عبد الحفيظ

يشعر كثير من الأشخاص بالإرهاق المستمر وتقلب المزاج وصعوبة التركيز، ويعتقدون أن السبب الوحيد وراء هذه الأعراض هو ضغوط الحياة والتوتر النفسي، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه العلامات قد تكون في بعض الأحيان مؤشراً على نقص فيتامين B12، وهو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء.

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

ويعد نقص فيتامين B12 من المشكلات الصحية التي قد تظهر تدريجياً، ما يجعل اكتشافه صعباً، خاصة أن أعراضه تتداخل مع أعراض القلق والتوتر والاكتئاب، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب حتى بعد الحصول على ساعات كافية من النوم من أكثر العلامات شيوعاً لنقص فيتامين B12. ويحدث ذلك لأن الجسم يحتاج إلى هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة، وعند انخفاض مستواه قد يشعر الشخص بضعف الطاقة والإجهاد الدائم.

صعوبة التركيز والنسيان

إذا كنت تعاني من ضعف التركيز أو كثرة النسيان، فقد تظن أن السبب هو الضغط النفسي أو كثرة التفكير، لكن نقص فيتامين B12 قد يؤثر على وظائف الجهاز العصبي والقدرة على التركيز والذاكرة.

تقلبات المزاج والشعور بالحزن

يرتبط فيتامين B12 بوظائف الدماغ وإنتاج بعض المواد الكيميائية التي تؤثر على الحالة المزاجية، لذلك قد يؤدي نقصه لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالانزعاج أو انخفاض الحالة المزاجية، وهي أعراض قد يتم الخلط بينها وبين التوتر النفسي.

تنميل اليدين والقدمين

يُعد الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف من العلامات المهمة لنقص فيتامين B12، إذ يلعب الفيتامين دوراً أساسياً في الحفاظ على الغلاف الواقي للأعصاب، وقد يؤدي نقصه لفترات طويلة إلى مشكلات عصبية.

الدوخة وضيق التنفس

قد يسبب نقص فيتامين B12 الإصابة بفقر الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار أو ضيق التنفس عند بذل مجهود بسيط، وهي أعراض قد يفسرها البعض على أنها نتيجة الإرهاق والتوتر.

شحوب البشرة والتهاب اللسان

من العلامات الأقل شهرة لنقص فيتامين B12 ظهور شحوب في لون الجلد، أو التهاب اللسان واحمراره والشعور بألم أو حرقة داخله.

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين B12؟

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

يزداد خطر الإصابة بنقص فيتامين B12 لدى كبار السن، والأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً صارماً، وكذلك من يعانون من بعض اضطرابات الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص الفيتامين.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت أعراض مثل التعب الشديد، أو ضعف التركيز، أو التنميل، أو تغير الحالة المزاجية لفترة طويلة، فمن الأفضل استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة السبب الحقيقي، لأن علاج نقص فيتامين B12 مبكراً يساعد على منع حدوث مضاعفات عصبية قد تكون طويلة الأمد.

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ليست مجرد ضغوط نفسية.. أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك
أعراض نقص فيتامين B12 قد تخدعك وتؤثر على صحتك

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