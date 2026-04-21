أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

نقص فيتامين B12 يمكن أن يكون خطيرًا على الصحة إذا لم يتم معالجته بسرعة، إليك أهم النقاط حول كيفية تشكيل نقص هذا الفيتامين الذى يتسبب فى صداع شديد الألم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

فيتامين ب ١٢ هو فيتامين مهم للجسم، ويلعب دورًا هامًا في العديد من الوظائف الحيوية.

اعراض نقص فيتامين بـ 12 الذى يتسبب فى صداع..

الأعراض :

1-الشعور بالتعب والارهاق والخمول في كل وقت .

2-الشعور بالصعوبة في التنفس وانقطاع في النفس.

3-صداع متكرر .

4-التشويش وعدم التركيز خلال اليوم .

5-قد تشعر بالتنميل او خدران في الأطراف .

فوائد فيتامين ب 12

1- تحسين صحة الأعصاب:

فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأعصاب.

2-تحسين صحة الدم: فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدم.

3- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4-تحسين صحة الدماغ: فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في تحسين صحة الدماغ.

مصادر فيتامين ب 12

1-الأسماك مثل السلمون والتونة تحتوي على فيتامين ب 12.

2 -اللحوم مثل لحم البقر والدجاج تحتوي على فيتامين ب 12.

3- الألبان مثل الحليب والجبن تحتوي على فيتامين ب 12.

4- المكملات الغذائية يمكن أن توفر فيتامين ب 12.

الأعراض التي تظهر على الجسم، ومنها:

1-مشاكل الجهاز الهضمي:

قد ينتح عن نقص هذا الفيتامين في الجسم حدوث بعض المشكلات في الجهاز الهضمى، ومنها الإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الشعور بالغثيان وتكون الغازات، وهي أعراض قد يشعر بها كل من الكبار والأطفال أيضًا.

2-مشاكل بوظائف الدماغ:

ويتمثل ذلك في ملاحظة وجود مشكلة بالذاكرة والتركيز أيضًا، ويعتبر كبار السن أكثر عرضة لملاحظة هذا الأثر الجانبي لنقص فيتامين ب12.

3-مشاكل في الأعصاب:

قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود مشكلة في بعض مناطق الجسم مثل القدمين واليدين، مثل الشعور بالوخز أو الحرقان فيهما، أو ملاحظة التنميل، وقد يرجع ذلك إلى العلاقة بين نقص فيتامين ب12 و الاعتلال العصبى السكرى، لذلك مرضى السكرى الذين يتناولون دواء ميتفورمين يكونون أكثر عرضة لمشكلة نقص فيتامين 12، بسبب احتمالية تسبب الدواء في خفض القدرة على امتصاص هذا الفيتامين.