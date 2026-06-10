تجهيز أسطول سيارات بيطرية متخصصة للسيطرة على الكلاب الضالة ودعم الاستجابة للطوارئ

أكد الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعداد نموذج لسيارة مخصصة لنقل الكلاب في حالات الطوارئ، بما يضمن التعامل معها بطريقة آمنة وإنسانية تراعي معايير الرفق بالحيوان.

رفع كفاءة ميكروباصين للعمل الميداني

وأوضح الأقنص، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة الدكتور السيد القصير، أنه تم رفع كفاءة عدد (2) ميكروباص وتجهيزهما من الداخل لاستخدامهما في أعمال السيطرة على الكلاب الضالة، بما يتوافق مع متطلبات العمل الميداني.

تجهيز 4 سيارات وتسليمها للمحافظات

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم، بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي، تجهيز عدد (4) سيارات من الداخل وتسليمها إلى عدد من المحافظات، بينها القاهرة والإسماعيلية والبحيرة، لدعم جهود التعامل مع الكلاب الضالة.

10 سيارات جديدة قيد التجهيز

وأشار إلى أن الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الزراعة تتولى حاليا تجهيز عدد (10) سيارات إضافية لاستخدامها في تنفيذ مهام السيطرة على انتشار الكلاب الضالة بالمحافظات.

خطة لشراء 30 عربة فان جديدة

ولفت الأقنص إلى أن الهيئة تعمل على شراء وتجهيز 30 عربة فان، تشمل 27 سيارة مخصصة للمحافظات، إلى جانب عربتي فان إضافيتين وسيارة “فرد كابينة” للعمل بديوان الهيئة، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة التعامل مع الكلاب الضالة.

دعم مالي بقيمة 20 مليون جنيه لوسائل النقل

وأوضح رئيس الهيئة أن بند وسائل النقل تم دعمه بمبلغ 20 مليون جنيه، بعد موافقة قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، من موازنة الهيئة، وذلك لتوفير وتجهيز المركبات وفق المواصفات الفنية المعتمدة.