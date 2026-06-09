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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد : حملة مكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة ونقلها إلى شيلتر الايواء بالقابوطي

رئيس مدينة بورفؤاد : حملة مكثفة للتعامل مع الكلاب الضاله ونقلها إلى شيلتر الايواء بالقابوطي
رئيس مدينة بورفؤاد : حملة مكثفة للتعامل مع الكلاب الضاله ونقلها إلى شيلتر الايواء بالقابوطي
محمد الغزاوى

أعلنت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم، عن تواصل الجهود المكثفة لمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق فرنسيس وتنفيذ حملة مكثفة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، من خلال تنفيذ حملات مكثفة للتعامل مع الكلاب الضالة .

رئيس مدينة بورفؤاد : حملة مكثفة للتعامل مع الكلاب الضاله ونقلها إلى شيلتر الايواء بالقابوطي

استهدفت ضبط ونقل عدد كبير من الكلاب الضاله إلى الشيلتر المخصص بمنطقة القابوطي، في إطار خطة منظمة تستهدف الحد من انتشارها داخل المناطق السكنية، مع مراعاة تطبيق أساليب التعامل الآمن والإنساني.

وأكدت  سمر الموافي  استمرار تكثيف الحملات بمختلف قطاعات المدينة، مع نقل الكلاب الضاله إلى أماكن الإيواء المجهزة، والتي توفر بيئة مناسبة وآمنة للحيوانات، مشيرة إلى أن الشيلتر يضم تجهيزات متكاملة لتقديم الرعاية الصحية والغذائية، تحت إشراف بيطري متخصص، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سلامة المواطنين ورعاية الحيوانات.

وأشارت رئيس مدينة بورفؤاد بأن هناك توجيهات مشددة من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد على تطبيق أحدث الأساليب العلمية والإنسانية في إدارة ملف الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضمان الرعاية الآمنة للحيوانات.

وفي سياق متصل، كلفت  سمر الموافي الأجهزة التنفيذية بضرورة التعامل الفوري والجاد مع شكاوى المواطنين الخاصة بظاهرة الكلاب الضالة وذلك في إطار حرص أجهزة المدينة على تحقيق الأمن والسلامة العامة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

بورسعيد مدينة بورفؤاد الكلاب الضالة محافظ بورسعيد

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