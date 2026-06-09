محافظ بورسعيد يهنئ النادي المصري و جماهيره بالتتويج بكأس العاصمة

قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد خالص التهنئة إلى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على والجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول، وجماهير النادي العظيمة، وكافة أبناء محافظة بورسعيد، بمناسبة التتويج ببطولة كأس العاصمة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النادي المصري الحافل بالبطولات والنجاحات.

محافظ بورسعيد يهنىء النادي المصري و جماهيره العريقة بالتتويج بكأس العاصمة

ويؤكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس روح الإصرار والعزيمة التي تحلى بها اللاعبون والجهاز الفني طوال مشوار البطولة، كما يجسد المكانة الكبيرة التي يحتلها النادي المصري كأحد أعرق الأندية الرياضية في مصر.

كما يوجه المحافظ التحية لجماهير بورسعيد الوفية التي كانت دائما الداعم والسند الحقيقي للفريق، معربا عن تمنياته بمواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد جماهير النادي وترفع اسم بورسعيد عاليا في مختلف المحافل الرياضية.

ألف مبروك للنادي المصري وجماهيره وأبناء بورسعيد هذا الإنجاز المستحق مع خالص الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.