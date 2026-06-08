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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب استغاثتها على التواصل.. محافظ بورسعيد يستقبل “أم إسلام” ويوجه بصرف إعانة مالية فورية وتوفير مواد غذائية

عقب استغاثتها على التواصل محافظ بورسعيد يستقبل “أم إسلام”
عقب استغاثتها على التواصل محافظ بورسعيد يستقبل “أم إسلام”
محمد الغزاوى

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لاستغاثة السيدة “أم إسلام” من منطقة الأمل بحي الضواحي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استقبلها بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الدعم والرعاية للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بصرف إعانة مالية فورية وتوفير مواد غذائية للحالة، بعد دراسة ظروفها المعيشية والتأكد من استحقاقها للدعم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

عقب استغاثتها على التواصل محافظ بورسعيد يستقبل “أم إسلام” ويوجه بصرف إعانة مالية فورية وتوفير مواد غذائية للسيدة 

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، وتحرص على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على استمرار تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات المستحقة، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

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