محافظ بورسعيد: جولات مفاجئة لرصد الخدمات وغرامات ضد المقصرين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الجولات المفاجئة التي يتم تنفيذها بشكل دوري تستهدف الوقوف على مستوى الأداء الحقيقي للخدمات المقدمة، ورصد أية ملاحظات أو أوجه قصور والتعامل معها بشكل فوري.

تكثيف أعمال الكنس والجمع المنزلي للحفاظ على المظهر الحضاري

وأشار إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير في أعمال النظافة، تشمل توقيع غرامات مالية ومحاسبة الجهات المقصرة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف أعمال الكنس والجمع المنزلي ورفع المخلفات بصورة مستمرة، مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن البورسعيدي.