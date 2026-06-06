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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الشفاء الطبي يسطرون ملحمة علاجية بورسعيد.. صور

ملحمة طبية لإنقاذ فتاة واستخراج دبوس من الأمعاء الدقيقة بعد منتصف الليل
ملحمة طبية لإنقاذ فتاة واستخراج دبوس من الأمعاء الدقيقة بعد منتصف الليل
محمد الغزاوى

نجح فريق طبي في الساعات الأولى من اليوم ، بعد منتصف الليل مباشرةً بمجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد ابتلاعها دبوسًا معدنيًا بطول 4 سم عن طريق الخطأ، واستقراره داخل الأمعاء الدقيقة (المصران الصائم)، الأمر الذي كان يهدد بحدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى ثقب الأمعاء أو حدوث نزيف بالقناة الهضمية.

وبفضل سرعة التشخيص والتدخل الفوري، تم تسخير كافة الإمكانيات الطبية المتاحة والتعامل مع الحالة بأعلى درجات الاحترافية والدقة، حيث أُجري المنظار العلاجي بنجاح داخل قسم العمليات، وتم استخراج الدبوس بأمان تام دون أي مضاعفات، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز ساعة واحدة منذ وصول المريضة إلى قسم الطوارئ وحتى الانتهاء من الإجراء الطبي.

 ملحمة طبية لإنقاذ فتاة  واستخراج دبوس من الأمعاء الدقيقة بعد منتصف الليل 

تم إجراء التدخل الطبي تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ومتابعة الدكتور محمد بخيت مدير المجمع والدكتور محمد السباعي المدير الطبي 

وبمشاركة فريق طبي وتمريضي متميز ضم:
الدكتور محمود عبده مشرف ، استشاري الجهاز الهضمي والمناظيرالدكتور أحمد الشربيني  أخصائي الجهاز الهضمي الدكتور محمد النحاس  طبيب الجهاز الهضمي الدكتور كريم الطوخي  طبيب الجهاز الهضمي الدكتور أحمد الجمسي طبيب التخدير و الدكتور محمد السرجاني طبيب الطوارئ و فريق التمريض المتميز وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد مدكور  ؛رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير ، والدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثيه بفرع بورسعيد ،والدكتور أحمد خميس ،مدير العمليات واستشاري التخدير

ويؤكد هذا الإنجاز الطبي جاهزية مجمع الشفاء الطبي وقدرة كوادره الطبية والتمريضية على التعامل السريع والفعال مع الحالات الطارئة والحرجة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

بورسعيد الرعاية الصحية محافظة بورسعيد مجمع الشفاء

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