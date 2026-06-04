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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: توفير الأجواء الهادئة لمساعدة الطلاب على أداء امتحانات الشهادة الإعدادية

14300 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 66 لجنة على مستوى المحافظة
14300 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية بـ 66 لجنة على مستوى المحافظة
محمد الغزاوى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة ميدانية لمتابعة سير وانتظام العملية الامتحانية بعدد من اللجان، وذلك للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب وضمان انتظام أعمال الامتحانات في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي 2025 / 2026.

وشملت الجولة تفقد لجان امتحانات مدرسة القناة الإعدادية بنين بحي الشرق، ومدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الوصفية الإعدادية بحي العرب حيث رافقه الاستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذة شيماء جودة رئيس حي العرب.

14300 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية  بـ 66 لجنة على مستوى المحافظة

وتابع المحافظ سير امتحان اللغة العربية داخل اللجان، وحرص على التأكد من انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أهمية توفير الأجواء الهادئة والمناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ داخل اللجان.

كما اطمأن المحافظ على مستوى الامتحانات وآراء الطلاب حول الأسئلة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لمنظومة التعليم، وتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يبلغ 14300 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، موزعين على 66 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة

وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد حتى يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري بنظام "البوكليت"، وفقًا للتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة للامتحانات.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الشهادة الإعدادية

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