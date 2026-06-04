اختنقت بسبب قشر اللب.. إنقاذ حياة طفلة 6 سنوات في بورسعيد

نجح فريق قسم الطوارئ الطبي بمستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد إنقاذ حياة الطفلة "آيات " البالغة من العمر 6 سنوات، إثر تعرضها لاختناق نتيجة استنشاق جسم غريب قشور لب، ودخوله إلى مجرى الهواء، حيث حضرت وهي تعاني من سعال متواصل وضائقة تنفسية.

وعلى الفور تم توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة طبيب الأطفال، مع تقييم حالتها العامة وقياس العلامات الحيوية، وطلب أشعة عادية على الصدر.

كما تم عرض الحالة بشكل عاجل على فريق جراحة القلب والصدر، الذي أوصى بإجراء أشعة مقطعية على الصدر لتحديد موضع الجسم الغريب بدقة.

وبعد الإطلاع على نتائج الأشعة المقطعية، تقرر التدخل العاجل بمنظار الشعب الهوائية، حيث تم تجهيز الطفلة ونقلها مباشرة إلى غرفة العمليات، وتمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب (قشور لب) بنجاح من مجرى الهواء.

وعقب الانتهاء من الإجراء، تمت متابعة الطفلة داخل غرفة الإفاقة والتأكد من استقرار حالتها العامة وعلاماتها الحيوية، قبل تحويلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والمتابعة تحت إشراف أطباء الأطفال.

ويعكس هذا التدخل الناجح مستوى الجاهزية والتكامل بين أقسام الطوارئ والأطفال وجراحة القلب والصدر والتخدير بمستشفى النصر التخصصي، بما يساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة والتعامل السريع مع الحالات الحرجة والطوارئ.

اختناق بسبب قشور لب

وجاء هذا النجاح تحت إشراف ومتابعة قيادات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم العمل تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة كل من الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور محمد محسن، مدير مستشفى النصر التخصصي.

وجاء التدخل الطبي الناجح على يد فريق طبي متميز بقيادة الدكتور أمير البسطويسي – استشاري جراحة القلب والصدر ورئيس القسم

وبمشاركة كلا من ؛الدكتور محمد الحسيني – أخصائي جراحة القلب والصدر ، والدكتور رأفت نجيب – أخصائي جراحة القلب والصدر،والدكتور ماجد عبد الوهاب – استشاري التخدير، والدكتور محمد ناصر – نائب التخدير

وبمشاركة فريق تمريض متميز:

الأستاذة نورهان أشرف، الأستاذة روميساء صابر، الأستاذ محمود علي، والأستاذة هاجر السعيد

ويؤكد هذا النجاح مدى كفاءة وجاهزية مستشفى النصر التخصصي والتكامل بين جميع التخصصات الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ الحالات الحرجة.