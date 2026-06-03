محافظ بورسعيد: إجراءات قانونية ضد المتأخرين في استخراج التراخيص

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء داخل المراكز الخدمية والوقوف على معدلات إنجاز ملفات تراخيص المحال التجارية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المركز واطلع على الإجراءات المتبعة في استقبال طلبات المواطنين واستخراج التراخيص كما استعرض معدلات الإنجاز الحالية ونسب المحال التي تم توفيق أوضاعها واستخراج التراخيص اللازمة لها.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمنح مهلة شهر لزيادة معدلات ترخيص المحال التجارية بنطاق الحي مع تكثيف الجهود للتواصل مع أصحاب المحال غير المرخصة وحثهم على سرعة إنهاء الإجراءات القانونية وتقنين أوضاعهم.

كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين والمتأخرين في استخراج التراخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الصالح العام.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الدورية لملف تراخيص المحال العامة بمختلف الأحياء بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.