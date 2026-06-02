محافظ بورسعيد يتفقد الجبانات لبحث إنشاء مقابر جديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الجبانات الجديدة بحي الزهور، وذلك في إطار جهود المحافظة للاستجابة لاحتياجات المواطنين والتوسع في توفير المقابر الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة نرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد قطعة أرض داخل الجبانات الجديدة بحي الزهور بمساحة 3000 متر مربع، لإنشاء 112 مقبرة جديدة، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين لتوفير مقابر جديدة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون رئيس حي الزهور بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ اسرعة رفع الردش والمخلفات من الموقع وتجهيزه بالكامل، تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاء وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ أن مشروع التوسعات الجديدة للجبانات يأتي في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للبدء في التنفيذ.

كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الخدمية الجارية بمختلف الأحياء، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.