في جولة .. محافظ بورسعيد يوجه ببدء أعمال رصف 5 طرق بالحي الإماراتي | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من الشوارع بالحي الإماراتي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المنطقة.

‏رافق خلالها المهندس وليد الدعدع رئيس حي جنوب، والهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق ،والهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وزيادة صناديق قمامة بكافة شوارع الحي

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد برصف وتطوير 5 طرق بالحي الإماراتي، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق الداخلية بما يحقق السيولة المرورية ويخدم سكان المنطقة.

وتضمن الاعمال التطوير اعمال الرصف والأسفلت ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة وتنفيذ البلدورات والارصفة ، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للشوارع وفق أعلى معايير الجودة.

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والرتش من مختلف شوارع الحي بصورة دورية مع زيادة صناديق القمامة بكافة المناطق، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى النظافة العامة.

كما وجه المحافظ بتخصيص موقف سيارات داخل الحي الإماراتي بما يساهم في تنظيم حركة المركبات والتيسير على المواطنين والحد من التكدسات.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لكافة الأحياء والمناطق السكنية والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.