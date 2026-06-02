الإعصار جانغمي يضرب اليابان.. انقطاع الكهرباء وإصابة 15 شخصا

تسببت عاصفة استوائية قوية تتحرك بمحاذاة السواحل اليابانية وتتجه نحو العاصمة طوكيو في إصابة 15 شخصًا، بحسب ما أعلنته السلطات اليابانية، الثلاثاء، في وقت دعت فيه أكثر من 800 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم، بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل، وتعطلت مئات الرحلات الجوية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج بحرية عاتية، إضافة إلى مخاطر الانهيارات الأرضية والفيضانات، مع مواصلة الإعصار "جانغمي" تقدمه نحو الشمال الشرقي.

تتجه العاصفة نحو طوكيو، حيث أصدرت السلطات المحلية تحذيرات من اضطرابات محتملة في حركة النقل، كما أعلنت المدارس إغلاق أبوابها غدا الأربعاء 3 يونيو كإجراء احترازي.

كما دعت السلطات أكثر من 800 ألف شخص في منطقتي ميازاكي وكاغوشيما، الواقعتين جنوبي جزيرة كيوشو، إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى أماكن أكثر أمانًا. وفي أوكيناوا، أظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة القوة تسببت في اقتلاع شجرة يبلغ ارتفاعها 10 أمتار.

وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي، صباح الثلاثاء، عن أكثر من 30 ألف منزل في منطقة كاغوشيما جنوب غربي اليابان، إضافة إلى نحو 17 ألف منزل في أوكيناوا، وفق بيانات شركات الكهرباء المحلية.

تحذيرات عاجلة في اليابان مع اقتراب الإعصار «جانغمي»



وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، أن الإعصار "جانغمي" تسبب في إصابة 15 شخصًا في أوكيناوا.

من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كاي" بأن الإصابات وقعت نتيجة سقوط أشخاص بفعل الرياح القوية، إلى جانب حوادث ناجمة عن تطاير أجسام مختلفة وارتطامها بالمركبات.

وخلال مؤتمر صحفي، دعا كيهارا السكان القاطنين في المناطق المهددة إلى متابعة تعليمات السلطات والالتزام بإشعارات الإخلاء الصادرة أولًا بأول وفي طوكيو، التي يُتوقع أن تصلها العاصفة يوم الأربعاء 3 يونيو، تواصل شركات النقل العام بث رسائل تنبيهية للمسافرين بشأن احتمالات تعطل الخدمات وتأثر حركة التنقل داخل المدينة.

كما أعلنت المدارس إغلاق أبوابها يوم الأربعاء 3 يونيو خشية تعرض التلاميذ لأي مخاطر أثناء توجههم إلى مقار الدراسة أو عودتهم منها. وفي قطاع الطيران، ألغت شركتا "أول نيبون إيرويز" و"جابان إيرلاينز"، أكبر شركتي طيران في اليابان، ما مجموعه 600 رحلة جوية كانت مقررة بين الإثنين 1 يونيو والأربعاء 3 يونيو نتيجة الظروف الجوية المصاحبة للإعصار.