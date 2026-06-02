محافظ الوادي الجديد تتفقد أنشطة مركز التكوين المهني بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية بالخارجة، بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث تفقدت وحدات وحفظ تصنيع التمور ومنظومة العمل داخلها، واطلع على مراحل الإنتاج وعمليات التعبئة والتغليف، ووحدات الطباعة الرقمية و تصنيع البن و الأكواب الورقية وورش تصنيع الآثاث والألوميتال والمخصص عائدها لصالح دعم موارد المؤسسة، مُشيدةً بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية، موجهةً بإدراج بعض الأنشطة للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتعاقد مع الجهات الحكومية لتوفير احتياجاتها من منتجات المركز.