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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادى الجديد: وقف العمل بمنظومة البصمة خلال امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

قررت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تفعيل نظام التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف الورقية بجميع مدارس المحافظة ووقف العمل بمنظومة البصمة مؤقتًا خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادات العامة والمحلية، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 وحتى الثلاثين من أغسطس 2026، مع الالتزام باستيفاء المتابعات المنظمة للحضور والانصراف وفق الضوابط المقررة.

وأوضح الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام التعليم بالمحافظة، أن القرار يأتي بالتزامن مع انعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة، وما يترتب عليها من انتداب أعداد من المعلمين والعاملين لأعمال الامتحانات خارج جهات عملهم الأصلية، إلى جانب تخصيص عدد من المدارس كمقار للجان الامتحانية.

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