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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

والدتي جالها شلل.. منة فضالي تكشف أسرار زواجها السري

منة فضالي
منة فضالي
أحمد إبراهيم

فجرت الفنانة منة فضالي مفاجأة من العيال الثقيل عندما كشف تفاصيل زواجها السري والذى تسبب فى تعرض والدتها الى الشلل.

وقالت منة فضالي أثناء لقائها فى برنامج “شو القصة” : "اتجوزت مرة وكانت بالسر عن والدتي ومحبتوش هي حصلت بالصدفة مش هقدر أحكي تفاصيل بس الرسالة اللي أقولها من التجربة أن متخليش حد يستغل أنك صغيرة ومعندكيش خبرة متثقيش في أي حد يقولك كلام حلو". 

وأضافت منة فضالي : "هوكان أكبر مني بـ24 سنة اتجوزنا بالصدفة في يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة هو مكانش حد وحش بس إحنا مكناش متفاهمين بسبب فرق السن والغيرة الزيادة". 

وتحدثت منة فضالي عن تباعات ما تعرضت له والدتها عقب معرفتها بزواج ابنتها السري: "والدتي لما عرفت تعبت أوي وجالها شلل في وشها ومكانتش قادرة تتكلم بسببي لأنه صدمة بالنسبالها، لو رجع بيا الزمن واتحطيت في المواقف دي جايز جدا أعملها تاني لأني معنديش خبرة أن حد ينصحني ومعنديش أب يقولي خلي بالك، وقتها كان سني 22 سنة وبقول لأي بنت متثقش في أي كلام يتقال أنا جاتلي كسرة كبيرة أنا ضاع من عمري سنين". 

ظهور منة فضالي المثير للجدل 

وظهرت منة فضالى بإطلالة ملقتة و انيقة ،مرتدية فستانا باللون البيج ذات الالوان المتداخلة و اتسم بستايل القماش التريكو.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

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