كواليس تحضيرات ألبوم عبدالفتاح الجريني الجديد (صور)

يواصل الفنان عبد الفتاح الجريني التحضير لألبومه الغنائي الجديد، والذي يضم خمس أغنيات، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، في عمل يسعى من خلاله إلى تقديم تجربة فنية متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

ويعتمد الألبوم على تنوع كبير في الأفكار والألوان الموسيقية، حيث يجمع بين الأغنيات الرومانسية والإيقاعية والطابع العصري، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور.

تفاصيل ألبوم عبد الفتاح الجريني

ويتعاون الجريني في الألبوم مع الشاعر مصطفى حسن، الذي يكتب كلمات الأغنيات، بينما يتولى الدكتور مصطفى العسال تلحين جميع الأعمال، فيما يشارك في التوزيع الموسيقي كل من عمرو الخضري، وإيهاب كولوبيكس، والثنائي إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ليقدم كل منهم بصمته الخاصة داخل الألبوم.

وأكد تامر عبد المنعم، مدير أعمال عبد الفتاح الجريني، أن الألبوم تم التحضير له على مدار الفترة الماضية بعناية كبيرة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع عمل غنائي متنوع يحمل مفاجآت عديدة، ويضم أغنيات تناسب جميع الأذواق، ومن المقرر الكشف قريبًا عن تفاصيل طرحه ومواعيد إصدار أغنياته.