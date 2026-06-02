محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيز 124 لجنة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية

أكدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، الانتهاء من إعداد وتجهيز ١٢٤ لجنة بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة؛ لإجراء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م، التي تنطلق بعد غد الخميس ٤ يونيو.



وشددت المحافظ على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات في أجواء مناسبة وآمنة للطلاب، مع التأكد من توافر وسائل الراحة والتهوية الجيدة داخل اللجان، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والمتابعة المستمرة من جانب غرف العمليات بالمديرية والإدارات لسير أعمال الامتحانات وتذليل أي معوقات تواجه الطلاب داخل اللجان.