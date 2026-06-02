قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استيقظت ولم أجد أحدا بجواري.. صبري عبد المنعم يبكي بسبب أوضاع الفنانين
جولة سير لمدة 15 دقيقة للاعبي المنتخب في أمريكا.. صور
أحدث طرق النصب.. سيدة توعد شابا بالزواج على فيسبوك وأخذت المهر واختفت
منتخب مصر يواصل استعداداته للمونديال بجولة مشي يومية في شوارع أمريكا
كم يوما يتبقى على المولد النبوي الشريف 2026؟.. اعرف موعد الإجازة الرسمية
بروتين مصل اللبن في أزمة عالمية.. وتحذيرات من غشه
ترامب يعلن حضوره حفل العشاء الجديد لمراسلي البيت الأبيض في 24 يوليو
هند الضاوي: ترامب ينتقد الإدارات السابقة لكنه يسير على نهجها في الشرق الأوسط
هند الضاوي: إسرائيل تشعل حربا إعلامية لتحقيق مكاسب في مفاوضاتها مع لبنان
نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
الكيلو بـ20 جنيها.. خبر سار من شعبة الخضروات والفاكهة بشأن أسعار الطماطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدكاترة قالوا لازم البتر | جمال شعبان يكشف سبب وفاة سهام جلال

جمال شعبان وسهام جلال
جمال شعبان وسهام جلال
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن الجميع حزين على رحيل الفنانة سهام جلال، موضحًا أنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنانة الراحلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن رحيل الفنانة سهام جلال كان مفاجئًا، وأن المشهد الختامي لحياتها كان يحمل كثيرًا من الشجن والمعاني.

سهام جلال
سهام جلال

وأوضح أنه قبل وفاتها بيوم واحد ظهرت على تطبيق «تيك توك» وقالت إن الأطباء طلبوا منها إجراء أشعة مقطعية بالصبغة على الشرايين الطرفية، وإن الأطباء الذين اطلعوا على الأشعة لاحظوا وجود مشكلة في الفخذ والساقين.

الفنانة الراحلة سهام جلال
سهام جلال

ولفت إلى أن الراحلة وجدت أن أحد أصابع قدمها قد تغير لونه إلى الأزرق، وأن الأطباء كانوا يفكرون في بتره، لكنها خضعت لعملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية.

وأشار إلى أن الراحلة تعرضت، بعد العملية، لهبوط وتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، ثم توفيت، داعيًا الجميع إلى الدعاء لها بالرحمة.

 وكانت الراحلة قد تحدثت في آخر مداخلة هاتفية لها عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهال طايل، عن غيابها عن التمثيل لفترة طويلة، وقالت إن الوسط الفني والمشاركة في الأعمال الفنية أصبحت تعمد على الشلالية، وتعمد على المعارف، معلقة :" لو معنديش شلة وامتلك الموهبة لن أشارك في الأعمال".

وتابعت الراحلة في آخر مكالمة لها :" أن هناك نجوم كبار يمتلكون موهبة كبيرة وحققو نجاحات كبيرة ويجلسون في البيت، لأن هؤلاء ليس لهم شلة، وأن هؤلاء يصعب عليهم التوسل لأحد المخرجين أو الزملاء من أجل المشاركة في أعمال".

ولفتت إلى أن مهنة الفن مفيش فيها أصحاب، وأنها جاملت الكثير، لكنها لم تحصل على نفس الأمر من المقربين لها، موضحة أن «فيلم حرب إيطاليا خت فيه 25 ألف جنيه، وأنا اللي صرف عليه».

وتابعت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو من قدمها للعمل في مجال التمثيل، وأن الراحل كان يلتزم بالوعد الذي يعطيه لغيره، وأن النجوم في الزمن الماضي، يختلفون عن النجوم الموجودين بالوقت الحالي.

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجرز وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، موضحة “عملت كدة عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش”.

وأكملت الفنانة سهام جلال: اتصلت بالفنانين والمنتجين والمخرجين، وأخدت وعود كثيرة ولكن بيكون زي كلام على ورق كده، ومحدش شغلني ولا رد عليا بعد ما اتصلت عليه.

واستطردت “اتصلت بنقيب الممثلين في مرة أطلب منه شغل، وكان رده عليا وقتها: هل هفرضك على المخرجين؟، واتصلت بزمايلي ولكن محدش رد عليا وعبرني بعد كده"، مؤكدة "أنا نقابية والنقابة المفروض تشغلني".

جمال شعبان معهد القلب الفنانة سهام جلال سهام جلال الدكتور جمال شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صلاح الدين مصدق

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

استخراج الفيش الجنائي 2026

لو هتقدم علي وظيفة.. كيفيه استخراج فيش جنائي 2026

صورة ارشيفية

الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية

ناسا

ناسا تكشف عن خططها لإنشاء أول قاعدة لها على سطح القمر

بالصور

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

الطريق إلى اليورانيوم الإيراني.. ما هي الخطة X الأمريكية حال فشل المفاوضات مع طهران

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

دراسة : ساعة ونصف من هذه التمارين يوميًا ضرورية لحماية القلب

التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب
التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب
التمارين اليومية الطويلة تعزز صحة القلب

فيديو

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد