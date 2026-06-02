الدكاترة قالوا لازم البتر | جمال شعبان يكشف سبب وفاة سهام جلال

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أن الجميع حزين على رحيل الفنانة سهام جلال، موضحًا أنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة الفنانة الراحلة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن رحيل الفنانة سهام جلال كان مفاجئًا، وأن المشهد الختامي لحياتها كان يحمل كثيرًا من الشجن والمعاني.

سهام جلال

وأوضح أنه قبل وفاتها بيوم واحد ظهرت على تطبيق «تيك توك» وقالت إن الأطباء طلبوا منها إجراء أشعة مقطعية بالصبغة على الشرايين الطرفية، وإن الأطباء الذين اطلعوا على الأشعة لاحظوا وجود مشكلة في الفخذ والساقين.

سهام جلال

ولفت إلى أن الراحلة وجدت أن أحد أصابع قدمها قد تغير لونه إلى الأزرق، وأن الأطباء كانوا يفكرون في بتره، لكنها خضعت لعملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية.

وأشار إلى أن الراحلة تعرضت، بعد العملية، لهبوط وتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، ثم توفيت، داعيًا الجميع إلى الدعاء لها بالرحمة.

وكانت الراحلة قد تحدثت في آخر مداخلة هاتفية لها عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهال طايل، عن غيابها عن التمثيل لفترة طويلة، وقالت إن الوسط الفني والمشاركة في الأعمال الفنية أصبحت تعمد على الشلالية، وتعمد على المعارف، معلقة :" لو معنديش شلة وامتلك الموهبة لن أشارك في الأعمال".

وتابعت الراحلة في آخر مكالمة لها :" أن هناك نجوم كبار يمتلكون موهبة كبيرة وحققو نجاحات كبيرة ويجلسون في البيت، لأن هؤلاء ليس لهم شلة، وأن هؤلاء يصعب عليهم التوسل لأحد المخرجين أو الزملاء من أجل المشاركة في أعمال".

ولفتت إلى أن مهنة الفن مفيش فيها أصحاب، وأنها جاملت الكثير، لكنها لم تحصل على نفس الأمر من المقربين لها، موضحة أن «فيلم حرب إيطاليا خت فيه 25 ألف جنيه، وأنا اللي صرف عليه».

وتابعت أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو من قدمها للعمل في مجال التمثيل، وأن الراحل كان يلتزم بالوعد الذي يعطيه لغيره، وأن النجوم في الزمن الماضي، يختلفون عن النجوم الموجودين بالوقت الحالي.

وتابعت: لجأت إلى إنشاء وتصوير فيديوهات لي على تطبيق التيك توك، لأن المنتجين أصبحوا الآن يختارون البلوجرز وأصحاب الفيديوهات الذين يمتلكون عددا كبيرا من المتابعين، موضحة “عملت كدة عشان أفضل موجودة، ومكانش قدامي غير كده عشان الناس متنسانيش”.

وأكملت الفنانة سهام جلال: اتصلت بالفنانين والمنتجين والمخرجين، وأخدت وعود كثيرة ولكن بيكون زي كلام على ورق كده، ومحدش شغلني ولا رد عليا بعد ما اتصلت عليه.

واستطردت “اتصلت بنقيب الممثلين في مرة أطلب منه شغل، وكان رده عليا وقتها: هل هفرضك على المخرجين؟، واتصلت بزمايلي ولكن محدش رد عليا وعبرني بعد كده"، مؤكدة "أنا نقابية والنقابة المفروض تشغلني".