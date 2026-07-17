الأهلي والرجاء الأبرز.. 5 أندية مرشحة للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا حال زيادة عدد المشاركين

تترقب الأندية الإفريقية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو القرار الذي قد يمنح عدداً من الأندية فرصة الظهور في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وبحسب التوقعات، فإن تطبيق النظام الجديد سيشهد انضمام خمسة أندية إلى قائمة المشاركين، وهي الأهلي المصري، والرجاء الرياضي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والصفاقسي التونسي.

ويأتي ذلك في إطار دراسة يجريها الاتحاد الإفريقي لتطوير مسابقاته وزيادة عدد الأندية المشاركة، بما يوسع قاعدة المنافسة ويرفع من القيمة التسويقية للبطولة.

ورغم تداول أسماء الأندية المرشحة للاستفادة من القرار، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن اعتماد زيادة عدد المشاركين أو آلية التأهل للنسخة المقبلة، لتظل جميع السيناريوهات قيد الانتظار لحين صدور القرار النهائي من "كاف".