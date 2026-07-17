الأهلي يتصدر.. عوائد الأندية المصرية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026

حصدت الأندية المصرية عوائد مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ضمن برنامج مكافآت الأندية الخاص بكأس العالم 2026، والذي يمنح الأندية مقابلاً مالياً نظير مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم الوطنية في التصفيات والبطولة.

وجاء النادي الأهلي في صدارة الأندية المصرية المستفيدة، بإجمالي 2.01 مليون دولار، منها 1.8 مليون دولار نظير مشاركة 8 لاعبين مع منتخب مصر، بالإضافة إلى 210 آلاف دولار عن مشاركة لاعب مع منتخب المغرب.

واحتل بيراميدز المركز الثاني بإجمالي 1.275 مليون دولار، بواقع 900 ألف دولار عن مشاركة 4 لاعبين مع منتخب مصر، و195 ألف دولار عن لاعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية، و180 ألف دولار عن لاعب مع منتخب الأردن.

وحصل الزمالك على 675 ألف دولار مقابل مشاركة 3 لاعبين مع منتخب مصر، بينما نال كل من زد والجونة 225 ألف دولار، بعد مشاركة لاعب واحد من كل نادٍ مع المنتخب المصري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفع قيمة برنامج مكافآت الأندية في كأس العالم 2026 إلى 355 مليون دولار، مع توسيع نطاقه ليشمل للمرة الأولى مباريات التصفيات، بجانب مكافآت مشاركة اللاعبين في النهائيات.