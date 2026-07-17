قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمير هشام: اعتراضات داخل الزمالك على شركة الكرة.. وتقييم الفريق بـ1.8 مليار جنيه يثير الجدل
وزير الاستثمار: تطوير أدوات التمويل يسهل النمو والتوسع أمام الشركات
سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما
خناقة عائلية.. أمه بتلمح ومراته بتتحدي وزيكو: انتى نمرة واحد يا ست الكل
الخارجية الصينية: مزاعم ترامب بتدخل بكين في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتصدر.. عوائد الأندية المصرية من مشاركة لاعبيها في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

حصدت الأندية المصرية عوائد مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ضمن برنامج مكافآت الأندية الخاص بكأس العالم 2026، والذي يمنح الأندية مقابلاً مالياً نظير مشاركة لاعبيها مع منتخباتهم الوطنية في التصفيات والبطولة.

وجاء النادي الأهلي في صدارة الأندية المصرية المستفيدة، بإجمالي 2.01 مليون دولار، منها 1.8 مليون دولار نظير مشاركة 8 لاعبين مع منتخب مصر، بالإضافة إلى 210 آلاف دولار عن مشاركة لاعب مع منتخب المغرب.

واحتل بيراميدز المركز الثاني بإجمالي 1.275 مليون دولار، بواقع 900 ألف دولار عن مشاركة 4 لاعبين مع منتخب مصر، و195 ألف دولار عن لاعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية، و180 ألف دولار عن لاعب مع منتخب الأردن.

وحصل الزمالك على 675 ألف دولار مقابل مشاركة 3 لاعبين مع منتخب مصر، بينما نال كل من زد والجونة 225 ألف دولار، بعد مشاركة لاعب واحد من كل نادٍ مع المنتخب المصري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفع قيمة برنامج مكافآت الأندية في كأس العالم 2026 إلى 355 مليون دولار، مع توسيع نطاقه ليشمل للمرة الأولى مباريات التصفيات، بجانب مكافآت مشاركة اللاعبين في النهائيات. 

كأس العالم الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

رجل أعمال الموسكي

ضرب واحتجاز وإجبار على التوقيع.. ابنة رجل أعمال الموسكي تكشف تفاصيل الاعتداء عليهم

طارق فهمي

أستاذ علوم سياسية،: التصعيد الأمريكي ضد إيران يستهدف الضغط للعودة إلى المفاوضات

آندي بيرنهام

حزب العمال البريطاني يختار آندي بيرنهام زعيما له خلفا لستارمر

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد