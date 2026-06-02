محدش كان معبرها.. رسالة مؤلمة من ريهام سعيد بعد رحيل سهام جلال

أثارت الإعلامية ريهام سعيد،حالة واسعة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور شاركتة عقب وفاة الفنانة سهام جلال.

و كتب ريهام سعيد عبر حسابها بموقع فيسبوك:دلوقتي بقت مهمة و أخبارها في كل مكان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عشان ماتت خلاص ففي حاجة نتكلم فيها ؟؟؟ عشان هانصور الجنازة و العزاء و هايدخل لنا دولارات ؟؟؟؟ ياما كانت عايزة تظهر وفيديوهات وسوشال ميديا وبتحاول تقول أنا أهو .

و أضافت: بس للأسف التمثيل بالذات الناس بتتفق مين يشتعل ومين يقعد في البيت، طلبت المساعدة من الزملاء وهي عارفة أنه محدش بيساعد غير لو في مصلحة.

و تابعت: بقت مهمة و أخبارها كتيرررر بعد ما ماتت، بقت مهمة عشان ماتت لكن وهي عايشه وسطينا بتحاول تقول أنا موهوبة وموجودة محدش عبرها وخصوصا إن الي بيشتغل شغلنا ده مابيعرفش يشتغل حاجة تانية.

واختتمت: لازم نموت عشان نتقدر، لازم نموت عشان نتقدر ياما خرجت محدش صورها بس دلوقتي ملمومين حوالين نعشها عشان يتسابقوا يصوروها وهي جثة، في رخص كده؟ الله يرحمك أكيد روحتي للأحسن والأعظم والأرحم.

وتوفيت الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى تاركة وراءها مجموعة من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى ذاكرة الجمهور.