قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وكذا تنمية مهارات العناصر التخصصية.

وتنفيذا لإستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لدى شباب الوطن تم تنظيم عددا من الندوات التثقيفية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبجامعات دمنهور وبنها والأسكندرية وكذا ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عددا من المحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.

وتم إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تحيط بالدولة المصرية فى ظل المتغيرات الحالية المعاصرة على المستويين الدولي والإقليمي كذلك الدور والجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات.

وخلال تلك الفعاليات نقل اللواء أح هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تلك الفعاليات التى تسهم فى تعريف الشباب بالمخاطر والتحديات الراهنة وكيفية مجابهتها على نحو يعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

تلى ذلك تكريم عدداً من أسر الشهداء وذوي الهمم.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية لإطلاعهم على جهود وإنجازات الدولة المصرية وقواتهم المسلحة فى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.