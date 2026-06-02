عشان ماتبوظش.. نصائح لتخزين اللحوم حسب نوعها

يعد تخزين اللحمة من الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص عقب عيد الأضحى المبارك.

إرشادات التخزين حسب نوع اللحمة

تختلف أنواع اللحوم باختلاف قطعها ومحتواها من الدهون وقوامها، مما يجعل بعضها أكثر ملاءمة للتجميد، بينما يحتاج البعض الآخر إلى عناية خاصة في الثلاجة. معرفة كيفية تخزين كل نوع بشكل صحيح يساعدك على الحفاظ على النكهة، وتجنب الهدر، وجعل وجباتك آمنة ولذيذة قدر الإمكان.

فيما يلي أفضل الممارسات لتخزين لحم البقر والضأن والخنزير والدجاج واللحوم المصنعة. التخزين السليم يحمي طعامك ويحافظ على راحة بالك.

لحم

يتميز اللحم البقري العضوي بسهولة تخزينه وتحافظ شرائح اللحم والقطع المشوية على جودتها في المجمد، وتحتفظ بنكهتها إذا تم تجميدها بشكل صحيح أما اللحم المفروم فهو أكثر حساسية، لذا يُنصح باستخدامه سريعًا وعند تخزينه في الثلاجة، احرص دائمًا على إحكام إغلاقه، واستهلك اللحم المفروم خلال يومين، أو شرائح اللحم والقطع المشوية خلال 4-5 أيام.

الضأن

لحم الضأن طري بطبيعته، ويستفيد من التخزين السليم ويُنصح بتخزين لحم الضأن العضوي تحديدًا في عبوات محكمة الإغلاق للحفاظ على نكهته الغنية. يمكن حفظ شرائح اللحم وقطع الفخذ في المجمد، بينما يُفضل استخدام اللحم المفروم خلال يومين من حفظه في الثلاجة.

احرص دائمًا على إبعاد لحم الضأن عن الأطعمة ذات الرائحة النفاذة، فهو يمتص الروائح بسهولة..

التعامل مع النقانق واللحوم المصنعة الأخرى

قد تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة، لكنها مع ذلك تتطلب تخزينًا دقيقًا لذا احفظها مغلفة بإحكام في الثلاجة واستخدمها خلال أسبوع.

للتخزين طويل الأمد، جمّدها في حصص فردي ويمكن تجميد اللحم المقدد والنقانق ولحم الخنزير لمدة تصل إلى شهرين وبمجرد فتحها، يجب التعامل معها كما لو كانت لحومًا طازجة وعدم تركها مكشوفة.