حضور جماهيري منتظر.. ودية مصر والبرازيل تقترب من السعة الكاملة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن الإقبال الجماهيري الكبير على مباراة منتخب مصر الودية أمام البرازيل، المقرر إقامتها يوم 6 يونيو الجاري، ضمن استعدادات المنتخب للفترة المقبلة.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على «فيسبوك»: «بيع 40 ألف تذكرة لودية مصر والبرازيل»، مشيرًا إلى أن المباراة تشهد اهتمامًا جماهيريًا واسعًا قبل أيام من انطلاقها.

وأضاف أن عدد التذاكر المباعة حتى الآن تجاوز 40 ألف تذكرة، في ظل ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على استاد Huntington Bank Field، الذي يتسع لنحو 67 ألف متفرج، ما يعكس إمكانية حضور جماهيري ضخم خلال اللقاء.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في مدينة سياتل، قبل لقاء نيوزيلندا يوم 22 يونيو في فانكوفر، ثم يختتمون دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 يونيو في سياتل.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.