حسين الشحات يودع الأهلي من التتش بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء

حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على توديع العاملين والموظفين داخل مقر النادي بالجزيرة، بعدما انتهى عقده رسميًا مع القلعة الحمراء وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

حسين الشحات يرحل رسمياً

وشهد ملعب مختار التتش لحظات وداع مؤثرة، حيث التقط الشحات عددًا من الصور التذكارية مع عمال وموظفي النادي، الذين حرصوا على مصافحته وتوجيه كلمات التقدير له بعد سنوات قضاها داخل صفوف الفريق.

كما قام اللاعب بجمع متعلقاته الشخصية من داخل غرف الملابس وملعب التتش، قبل مغادرة مقر النادي، في إشارة إلى نهاية مشواره مع الأهلي.

وكانت المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب قد استمرت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد، إلا أن الطرفين لم ينجحا في حسم الملف، ليُسدل الستار على مسيرة الشحات مع الفريق بانتهاء تعاقده.