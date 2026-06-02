مش مناسب | منشور صادم من خالد الغندور عن مستقبل الشحات مع الأهلي

كتب الإعلامي خالد الغندور أن عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي انتهى رسميًا بنهاية الموسم في شهر فبراير، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى عرضًا من القلعة الحمراء للتجديد لكن بمقابل مالي لم يلقَ قبولًا من جانبه، حيث يرى أن العرض لا يتناسب مع ما يقدمه داخل الملعب ولا مع رغبته في الحصول على عقد أعلى.

حسين الشحات

وأوضح الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إدارة الأهلي ترى أن المقابل المعروض مناسب لسن اللاعب وظروف المرحلة الحالية، في حين يتمسك الشحات بالبقاء داخل صفوف الفريق ولا يرغب في الرحيل، لكنه في الوقت نفسه ينتظر خطوة حاسمة من النادي لحسم موقفه النهائي.

وأضاف أن اللاعب لن يوقع لأي نادٍ آخر إلا في حال أغلقت إدارة الأهلي باب المفاوضات بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم مستقبله، سواء بالبقاء في الأهلي أو خوض تجربة خارجية في ليبيا أو الإمارات.