الخلوق والحريف منتظرينك..خالد الغندور يوجه رسالة إلى وليد صلاح الدين

وجه إلاعلامي خالد الغندور رسالة الي النجم الكبير وليد صلاح الدين و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :وليد صلاح الدين النجم الكبير و الخلوق و الحريف منتظرينك يا نجم ترجع الإعلام و الحريفة و نستمتع بتحليلاتك ..الغندور

وعلي الجانب الآخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات مهمة داخل النادي الأهلي تتعلق بإعادة ترتيب بعض المناصب الإدارية في قطاع كرة القدم، ضمن خطة الإدارة للاستعداد للموسم الجديد.



وأوضح شوبير أن وليد صلاح الدين أنهى مهمته رسميًا داخل القلعة الحمراء، بعدما عقد سيد عبد الحفيظ جلسة معه خلال الساعات الماضية، تم خلالها توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في منصبه، لتنتهي بذلك علاقته الإدارية بالنادي في الوقت الحالي.

وأكد شوبير أن وائل جمعة أصبح المرشح الأقرب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، في ظل وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، مع وجود مؤشرات إيجابية بشأن إتمام الاتفاق بشكل رسمي قريبًا.