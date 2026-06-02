شوبير: كارثة عمر فرج بالزمالك تدل على عجز الأندية في صياغة العقود

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة نادي الزمالك مع عمر فرج لاعب الفريق بعد رحيله وفسخ تعاقده واتخاذ الفيفا القرار بتغريم النادي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: كارثة عمر فرج، احنا بنضحك على صفقة كامويش ونقول كلف الاهلي مبالغ مالية ولم يشارك، لكن عمر فرج، لعب كام دقيقة؟.. مثلا نص ساعة او ساعة وسجل هدف وحيد، وكلف الزمالك غرامة كام بقى من الفيفا وصلت امبارح؟ مليون و700 الف دولار وفايدة سنوية 5%..

وواصل: العقود التي نراها في الأهلي والزمالك حاليا تثير الضحك لا أحد يستطيع عمل عقد واحد يحافظ على حقوق ناديه.

حكم يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن هناك حكمًا سابقًا صادرًا لصالح نادي أيك السويدي ضد الزمالك، يتعلق بصفقة انتقال اللاعب الفلسطيني عمر فرج، الذي أنهى تعاقده مع القلعة البيضاء وغادر الفريق.

وأوضح خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الحكم ليس حديثًا، وينص على أحقية النادي السويدي في الحصول على مبلغ مليون و100 ألف دولار من نادي الزمالك، إلى جانب فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب حتى الانتهاء من سداد المديونية بالكامل.

وأضاف أضا، أن القرار تضمّن أيضًا إلزام الزمالك بسداد 25 ألف دولار، تمثل تكاليف وإجراءات التقاضي الخاصة بالملف أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأشار محمد طارق أضا إلى أن إدارة الزمالك تتابع تطورات القضية عن قرب، في انتظار حسم الموقف النهائي خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي النادي لمعالجة عدد من الملفات المالية المرتبطة بقضايا خارجية.