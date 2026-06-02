محافظ الجيزة يوجه بغلق 3 مقاهى ومحل عصير ويستبعد مسئول الإشغالات بحى جنوب

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة الحالة العامة للخدمات وإنتظام الحركة بحى جنوب الجيزة، وذلك خلال جولة مسائية بقطاعات الحى.

شملت جولة المحافظ شوارع (مراد و البحر الأعظم وصلاح سالم و المحطة والثروة المعدنية والمنيب وطريق مصر أسيوط الزراعى).

وخلال المرور لاحظ محافظ الجيزة عدد من حالات التعدى وانتشار الاشغالات حيث وجه المحافظ رئيس حى جنوب بغلق ٣ مقاهى ومحل عصير وإزالة كشك لمخالفتها وإشغالها للطريق العام وإستبعاد مسئول الإشغالات بالحى وتكثيف التواجد الميدانى لمنع تجدد التعديات.

كما شدد المحافظ على رئيس الحى بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف ورديات النظافة والجمع الدورى للمخلفات ومنع تراكمها وتوجيه حملات ضبط عمليات الفرز وتوقيع العقوبات على مرتكبيها.