الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالحوامدية

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدبنة الحوامدية، حيث تفقد النائب شوارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول  وطريق جسر المنوات ومتولي الشعراوي بمدينة الحوامدية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات مشددا بتحسين مستوى النظافة والأشغالات  بطريق جسر المنوات.

جاء ذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة، والأشغالات والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة 
وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

ووجه نائب المحافظ بسرعة البدء في أعمال اصلاح هبوط الصرف الصحي بطريق جسر المنوات.

كما تفقد الشهابي، أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد دون تأخير، وخلال تفقده لأعمال الإصلاح استمع النائب لمخطط الأعمال من مسؤلى شركة مياة الحيزة والشركة المنفذة مشددا على سرعة الانتهاء من الإصلاحات وإعادة الشئ لاصله لضمان سلامة التربة وحركة المرور.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الحوامدية للتأكد من أنتظام العمل ومتابعة ملف التصالح داخل المركز التكنولوجي.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أمير عباس رئيس مدينة الحوامدية ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس و أبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق.

