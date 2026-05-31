وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يفاجئ العياط والصف وأطفيح لمتابعة ملفات الاستثمار والانضباط داخل المراكز

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

واصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات الفرعية، حيث قام بجولة موسعة امتدت إلى أقصى جنوب المحافظة شملت إدارات شباب العياط والصف وأطفيح، لمتابعة مستوى الأداء والانضباط الإداري، والوقوف على المشروعات الاستثمارية الجاري الإعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وذلك في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت الشبابية والرياضية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بإدارة شباب العياط، حيث تفقد نادي العياط الرياضي ومراكز شباب بهبيت ،المساندة ،مركز شباب العياط ،البليدة،و نادي العياط وراجع الملفات الإدارية والسجلات وإيصالات التحصيل والأنشطة الرياضية المنفذة، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل. كما تابع إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بحمام السباحة والسجلات المرتبطة به لضمان توفير أعلى درجات الأمان للمترددين.

وخلال تفقده لمركز شباب البليدة، ناقش الصبروط عدداً من المقترحات الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بالمركز، وفي مقدمتها إنشاء كافتيريا لخدمة الأعضاء والمترددين بما يسهم في تنمية الموارد الذاتية للمركز.

وعقب ذلك انتقل وكيل الوزارة إلى إدارة شباب الصف، حيث تفقد مركز التنمية الشبابية بالصف، مشيداً بحالة الانضباط والالتزام التي لمسها داخل المركز.
كما تابع الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية الجديدة، والتي تشمل حمام سباحة نصف أولمبي ومنطقة ألعاب أطفال وقاعة مناسبات، مؤكداً أن هذه المشروعات سيتم طرحها للاستثمار خلال الأيام العشرة المقبلة بما يدعم موارد المركز ويرتقي بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة.

كذلك شملت الجولة عدداً من مراكز الشباب التابعة للإدارة، من بينها مراكز شباب الحي والفهمين، حيث تابع سير العمل والأنشطة المختلفة والتأكد من انتظام العاملين وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، فيما قرر إحالة المسؤولين بمركز شباب الأقواز للتحقيق الفوري بعد رصد غلق المركز أثناء المرور المفاجئ.
وفي إدارة شباب أطفيح، بدأ الصبروط جولته بتفقد مركز شباب صول، حيث تابع المشروعات الاستثمارية المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن ستة محال تجارية، كما اطلع على أعمال التطوير المنفذة بالجهود الذاتية بالمركز، وخاصة منطقة ألعاب الأطفال، وتابع الأنشطة الترفيهية والرياضية المقامة به.

كما تفقد مركز شباب نزلة ترجم، وشهد جانباً من تدريبات مدرسة كرة القدم بالمركز، مشيداً بالمستوى الفني والانضباط الذي ظهر عليه اللاعبون والمدربون، وناقش مقترح إنشاء كافتيريا جديدة لخدمة أعضاء ورواد المركز.

وخلال الجولة، وجه الدكتور محمود الصبروط الشكر والتقدير للسيد أشرف عبده الكارم مدير إدارة شباب أطفيح، بعد أن رصد خلال المرور ،تواجده الميداني المستمر ومتابعته المباشرة لمراكز الشباب التابعة للإدارة، مؤكداً أن المتابعة الميدانية الفعالة تمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة العمل وتحقيق الانضباط داخل الهيئات الشبابية.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مستمرة في تنفيذ الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات ومراكز الشباب، مع التركيز على ملفات الاستثمار وتعظيم الموارد الذاتية، بما يسهم في تطوير الخدمات والمنشآت الشبابية والرياضية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء محافظة الجيزة.

حملة مكبرة
خبز
التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

فيديو

صورة الفتاة

أزمة الحضري وزيزو

زيزو

اضرار اللحوم

