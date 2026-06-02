مونديال 2026.. الجيل الذي سيحكم كرة القدم العالمية.. 6 مواهب شابة تستعد لوراثة عرش الكبار.. من هم؟

على مدار أكثر من 15 عامًا عاشت كرة القدم العالمية تحت هيمنة جيل استثنائي صنع واحدة من أعظم الحقب في تاريخ اللعبة.. أسماء مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوماس مولر وكيفن دي بروين رسمت ملامح العصر الذهبي لكرة القدم الحديثة لكن عجلة الزمن لا تتوقف أبدًا.

ومع اقتراب كأس العالم 2026 تبدو البطولة وكأنها نقطة التحول الكبرى بين جيل يودع الأضواء تدريجيًا وآخر يستعد لاعتلاء المسرح العالمي للمرة الأولى.

النسخة المقبلة من المونديال لن تكون مجرد منافسة على الكأس الذهبية بل قد تشهد الإعلان الرسمي عن ولادة نجوم سيقودون اللعبة خلال العقد المقبل بعدما فرضوا أنفسهم بقوة في أكبر الأندية الأوروبية رغم حداثة أعمارهم.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الجماهير ظهور العديد من النجوم الكبار تتجه الأنظار نحو ستة مواهب شابة تملك كل المقومات لتصبح العنوان الأبرز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لامين يامال.. الأمير الذي يقترب من التتويج

لم يعد الحديث عن لامين يامال باعتباره موهبة واعدة فقط بل تحول إلى لاعب يصنع الفارق في المباريات الكبرى ويقرر مصير البطولات فالنجم الإسباني الشاب نجح خلال فترة قصيرة في الانتقال من خانة "الموهبة المنتظرة" إلى خانة "القائد المنتظر" بعدما أصبح أحد أهم الأسلحة الهجومية في المنتخب الإسباني.

وتنتظر الجماهير رؤية يامال في أول كأس عالم له وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز المرشحين لخطف الأضواء إذا نجح في تكرار مستوياته المبهرة على المسرح العالمي.

باو كوبارسي.. المدافع الذي يلعب بعقل المخضرمين

في زمن أصبحت فيه المواهب الهجومية تحظى بكل الاهتمام يفرض باو كوبارسي نفسه كاستثناء نادر فالمدافع الإسباني الشاب يقدم نموذجًا مختلفًا لقلب الدفاع الحديث حيث يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة على صناعة اللعب من الخلف وهي صفات دفعت الكثيرين إلى اعتباره أحد أبرز المدافعين الذين ظهروا في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب المونديال يبدو كوبارسي مرشحًا ليكون حجر الأساس في مشروع إسبانيا الدفاعي خلال السنوات المقبلة.

كوبي ماينو.. مهندس الوسط الإنجليزي الجديد

بعد سنوات من البحث عن لاعب وسط قادر على الجمع بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي وجدت إنجلترا ضالتها في كوبي ماينو فاللاعب الشاب يمتلك شخصية كروية نادرة حيث لا يخشى اللعب تحت الضغط كما يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في إيقاع المباريات.

وفي بطولة بحجم كأس العالم قد يتحول ماينو إلى أحد أهم الأوراق الرابحة في حلم الإنجليز باستعادة اللقب الغائب منذ عام 1966.

لينارت كارل.. المشروع الألماني القادم

اعتادت ألمانيا عبر تاريخها على تقديم لاعب شاب يخطف الأنظار في كل جيل ويبدو أن لينارت كارل مرشح بقوة لحمل هذه الراية فالجناح الموهوب يمتلك مزيجًا مثاليًا من السرعة والمهارة والحلول الفردية وهي عناصر جعلته محط اهتمام واسع داخل الكرة الألمانية.

ومع سعي الماكينات للعودة إلى منصات التتويج العالمية قد يصبح كارل أحد أبرز المفاتيح الهجومية في المشروع الألماني الجديد.

إندريك.. البرازيل تبحث عن زعيمها القادم

منذ اعتزال الأساطير التاريخية ظلت البرازيل تبحث عن النجم القادر على إعادة الهيبة الهجومية التي طالما ميزت منتخب السامبا ويبدو أن إندريك يملك فرصة حقيقية لارتداء هذا الرداء الثقيل.

المهاجم الشاب يمتلك غريزة تهديفية استثنائية إلى جانب قوة بدنية وحضور ذهني يمنحانه أفضلية كبيرة رغم صغر سنه.

ولهذا ينظر كثيرون إلى مونديال 2026 باعتباره البطولة التي قد تشهد ولادة القائد الجديد للكرة البرازيلية.

وارن زائير إيمري.. جوهرة فرنسا الهادئة

بعيدًا عن الضجيج الإعلامي يواصل وارن زائير إيمري التطور بخطوات ثابتة جعلته أحد أهم الأسماء الصاعدة في الكرة الفرنسية ويمتلك لاعب الوسط الشاب قدرات فنية وتكتيكية استثنائية تسمح له بأداء أدوار متعددة داخل الملعب وهو ما يمنح منتخب فرنسا سلاحًا مهمًا في البطولات الكبرى.

ومع استمرار تطوره قد يصبح إيمري أحد أبرز نجوم خط الوسط العالمي خلال السنوات القادمة.